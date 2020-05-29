Названы три этапа запуска пассажирских поездов в Казахстане

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Этапы запуска пассажирских поездов в Казахстане назвал заместитель председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов.

«Запуск пассажирских поездов будет осуществляться в три этапа, с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах», — сказал Тайжанов в пятницу в СЦК.

В первом этапе с 1 июня 2020 года возобновляется курсирование 54 пар поездов, из них пять «Тальго», 31 стандартных, 18 пригородных.

«В том числе по направлениям: Нур-Султан – Алматы, Мангистау, Оскемен, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавловск, Уральск, Жезказган, Кызылорда; Алматы – Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Уральск, Петропавловск, Костанай; Кызылорда – Семей, Кокшетау, Петропавловск; Костанай – Караганды, Аркалык; из Караганды – Жезказган; Кызылорда – Кокшетау, Петропавловск, Мангистау – Актобе», — проинформировал спикер.

Во втором этапе с 10 июня 2020 года запланировано возобновление курсирования 39 пар поездов, из них шесть «Тальго», 14 стандартных, 19 пригородных.

«В том числе по направлениям Нур-Султан – Алматы, Атырау, Достык, Уральск, Айсары, Шымкент; Алматы – Атырау, Актобе, Уральск, Оскемен, Туркестан, Петропавловск; Атырау – Мангыстау, Актобе, Кульсары, Карабатан и пригородные сообщения», — сообщил Тайжанов.

В третьем этапе по мере снятия ограничений на пересечение государственной границы запланировано возобновление курсирования 15 пар поездов, из них один «Тальго», девять стандартных, пять пригородных.

«В том числе по направлениям Алматы – Ташкент, Саратов, Урумчи, Новосибирск, Казань; Нур-Султан – Челябинск; Караганды – Москва, Омск, Томск; Атырау – Астрахань», — сообщил спикер.

Также Тайжанов отметил, что средняя населенность поездов составляет более 70%, и на сегодняшний день реализовано более 293 тыс. проездных документов.