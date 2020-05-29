Бессимптомные больные коронавирусом представляют меньшую опасность – Биртанов

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Бессимптомные больные коронавирусом представляют меньшую опасность в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Мы видим, что бессимптомные больные, количество которых около 80%, в некоторые дни – до 85% доходит, в другие – снижается. Доминирующее количество больных, которые выявлены в Казахстане, представляют собой не больных людей, а вирусоносителей. И буквально на этой неделе появилась информация из Сингапура и Южной Кореи, которые говорят о том, что данные категории лиц имеют гораздо меньшую вирусную нагрузку, у них слабо выраженные симптомы и они представляют меньшую опасность для основного населения», — сказал Биртанов в прямом эфире государственного телевидения в пятницу.