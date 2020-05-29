Копившиеся много лет проблемы Кордайского района будут решены до конца года

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Проблемы Кордайского района Жамбылской области, копившиеся на протяжении нескольких лет, будут решены до конца года, завил заместитель акима Жамбылской области Ержан Жылкыбаев.

«Общественно-политическая обстановка в Кордайском районе Жамбылской области стабилизировалась, оказывается комплексная социальная поддержка, район экономически развивается, осуществляется всесторонняя поддержка в рамках различных госпрограмм. Из бюджета на 387 инфраструктурных проектов выделено Т21 млрд. Проблемы Кордайского района, копившиеся на протяжении нескольких лет, будут решены до конца года», — сказал Жылкыбаев на брифинге в пятницу.

В частности, по его словам, сейчас ведется строительство трех школ на 930 мест на сумму Т2,4 млрд, четырех спорткомплексов, ремонт улиц в селе Кордай общей протяженностью 53 км. Также власти обещают обеспечить водой жители трех сел района, идет капремонт трех объектов здравоохранения, в пяти селах обещают провести внутренний газопровод, что, по словам чиновников, позволит обеспечить газом до конца 2020 года 56 тыс. человек.

«Все проекты направлены на развитие экономики и инфраструктуры района. Будут созданы 3208 рабочих мест, на которые будут привлечены местные граждане», — заверил замакима.