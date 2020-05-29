Алматы. 29 мая. КазТАГ — Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 6 млн, передает корреспондент агентства.

Согласно данным из справочного веб-сайта worldometers.info, который предоставляет счетчики и статистику в реальном времени по различным темам, на момент подготовки материала в мире выявлено 5 905 292 случая заражения коронавирусной инфекцией (КВИ), зарегистрированы 362 023 умерших и 2 579 678 выздоровевших.

По количеству инфицированных коронавирусом лидером по-прежнему являются США (1 768 461 заболевший, 103 330 умерших), на втором месте – Бразилия (438 812, 26 764), на третьем – Россия (379 051, 4142), на четвертом – Испания (284 986, 27 119), на пятом – Великобритания (269 127, 37 837), на шестом – Италия (231 732, 33 142), на седьмом – Франция (186 238, 28 662), на восьмом – Германия (182 452, 8570), на девятое место поднялась Индия (165 386, 4711), на десятое опустилась Турция (160 979, 4461).