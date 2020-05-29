Президент сладких грез

Почему третье заседание НСОД напоминало протокол благих намерений

Едва выйдя из чрезвычайного положения, Казахстан замахнулся на «перезагрузку» того, с чем у страны возникали и возникают проблемы на протяжении всей ее недолгой новейшей истории. Речь о качестве человеческого капитала и о том, без чего оно недостижимо – конкурентоспособном образовании.

О том, чего нет, говорить можно долго. Что и произошло на очередном заседании НСОД, прошедшем в карантинном онлайн-формате. И, как это у нас частенько бывает, все свелось к очередному «протоколу благих намерений».

(Фото : Пресс-служба президента РК/akorda.kz)

Впрочем, иначе и быть не могло, учитывая плачевное состояние отечественного образования. Откуда взяться качественному человеческому капиталу в стране, где подавляющее большинство средних школ вынуждены сеять разумное, доброе и вечное в две, а то и в три смены, а 70 процентов выпускников вузов не могут найти работу? О каком научном потенциале можно говорить, если даже в правительстве нанимают иностранных консультантов, чтобы написать банальную программу развития той или иной отрасли на несколько лет вперед?

Так называемый «профильный орган» – Министерство образования и науки – задыхается от обилия не свойственных ему функций. А теперь вот еще и будет по заданию президента вместе с Минобороны «прорабатывать» вопрос обучения перспективным гражданским профессиям в армии, где срочная служба ограничена двумя годами. Как будто не было еще с советских времен заведенной практики получения в Вооруженных силах ходовых специальностей, список которых сегодня очевидно расширился. Теперь же, после президентского поручения образованцы с армейцами создадут, как водится, межведомственную группу и примутся ваять очередную программу, требующую миллиардного финансирования и при этом не обещающую практической отдачи. Так оно и будет – не сомневайтесь! Хотя куда логичнее было бы укрепить и расширить систему военного образования, чтобы через несколько лет получить компактную профессиональную армию, полностью укомплектованную кадрами собственного, армейского «производства».

На все то же многострадальное Минобрнауки собираются повесить разработку программы дошкольного образования «до конца текущего года». Если новацию успеют придумать в срок, то совсем скоро дошколят и их родителей ждут очередные сюрпризы. Хотя, вспоминая опыт моих собственных детей (старший предшкольный год провел в дорогущем, но реально продвинутом детсаду, а младший ходил в школу раннего развития) я, честно говоря, не вижу, что тут реформировать, дотягивая до пресловутых «международных стандартов». Надо просто изучить опыт лучших и применить его на практике.

Вообще, слушая выступление президента перед членами Нацсовета, трудно было отделаться от устойчивого ощущения дежавю. Поднять престиж педагога, усилить квалификационные требования к вузам, готовящим учителей, увеличение подушевого финансирования… Обо всем этом неизменно твердили прежние министры образования, да и предшественник Касым-Жомарта Токаева не раз ставил подобные задачи. Но выполнимы ли они, если педагоги остаются одной из самых бесправных профессиональных каст в стране, а престиж учительского труда так и не поднялся выше плинтуса? Могут ли обеспечить стране качество человеческого капитала люди, каждый шаг которых контролируют чиновники – от директора школы до акима? Увы, ни в речи президента, ни в выступлениях «нацсоветчиков» ответа не было. Зато диковинных «инициатив» хватало с лихвой.

К примеру, успешный бизнесмен на ниве образования Асылбек Кожахметов предложил «обучить студента не столько профессии, сколько жизненным ориентирам, мировому восприятию, патриотизму». Что ж, вполне себе политически востребованный подход: «правильные» ориентиры пусть и не дадут обладателю казахстанского диплома конкурировать с выпускником университета из Лиги плюща, зато обеспечат ему благосклонность «агашек» — традиционно главное условие успешной карьеры.

Кстати, о лигах. Тот же г-н Кожахметов предложил разделить все казахстанские вузы на три лиги: «Нам нужна конкурентоспособная первая лига на международном уровне, конкурентоспособная на национальном уровне и конкурентоспособная на региональном уровне. В первых двух лигах не должны проходить профилактические проверки МОН – им нужно развязать руки. Нужно дать дополнительное финансирование, чтобы они поддерживали высокий статус Казахстана». – заявил г-н Кожахметов на заседании НСОД. Несомненно Асылбек Базарбаевич видит в первой лиге собственное детище – Almaty management university. А что тут удивительного? Как говорится, ничего личного – только бизнес…

А ведь по большому счету разговор о поддержке высшего образования стоило бы начать с практически полного ухода из него государства. Оставить ему родимому только разработку государственных стандартов образовательных услуг, а все остальное отдать, как сейчас принято говорить, в конкурентную среду. Уверен, нашлось бы немало охотников вложить в эту действительно важнейшую сферу серьезные деньги, – при одном условии: если не будут мешать. Дайте налоговые льготы, уберите половину ненужных (а нередко просто нелепых) требований – и придут инвесторы, которые отстроят современные учебные корпуса, оснастят по последнему слову прогресса научные лаборатории, создадут наблюдательные и попечительские советы… Получить университеты уровня той же Лиги плюща вряд ли удастся, но, по крайней мере, появится хоть какая-то перспектива остановить утечку мозгов.

Что касается школ, то никто, похоже, не представляет, что с ними делать. Очередную «научно-фантастическую» идею изложил накануне заседания НСОД в открытом письме президенту Нурмухаммед Досыбаев, директор инновационной школы Astana Garden School. По его данным, сегодняшнее Министерство образования и науки тащит абсолютно неподъемную ношу — 10 314 дошкольных организаций с контингентом в 880 800 детей; 7 000 школ, в которых обучаются около 3,1 млн. учеников; 125 университетов с контингентом в 604 000 учащихся; 821 колледжей с контингентом в 479 000 учащихся и более полумиллиона учителей и педагогов.

Он предлагает растащить этот огромный массив по двум ведомствам – Министерству просвещения и Министерству высшего образования и науки. Кроме того, выпускник Кембриджа предлагает свой вариант полной ликвидации двухсменного школьного обучения по всей стране. «В качестве решения данной проблемы мы предлагаем создать все необходимые условия для развертывания по республике широкомасштабного строительства 3000 социальных школ каждая по 1000-1500 ученических мест, с привлечением к сотрудничеству социально-ориентированных инвесторов и меценатов. А именно, выделить под цели строительства школ специальные льготные кредиты под 3% в год, без обязательного требования твердого залога, а также законодательно отрегулировать вопросы выделения земельных участков с обязательным проведением всех необходимых коммуникаций местными органами под строительство. Данные меры существенно ускорят темпы строительства и в кратчайшие сроки, а именно за 10 лет полностью решить проблему 2-х сменных школ по стране» — написал Досыбаев.

И то, и другое было бы вполне естественно в тучные годы нефтяных сверхдоходов, а в нынешнее кризисное лихолетие читается скорее как утопия. Особенно если вспомнить печальную судьбу назарбаевской программы «100 школ, 100 больниц». Президент, судя по всему, успел прочесть письмо «кембриджского мечтателя». По крайней мере, отдельные фрагменты его виртуального общения со своими «питомцами» не очень сопрягаются с суровыми будням. Ну, к примеру: «Важно выстроить цифровую экосистему науки Казахстана и создать национальную научно-аналитическую систему, казахстанский индекс научного цитирования с базой отечественных ученых».

Такое ощущение, что Касым-Жомарт Кемелевич нарочно выбрал для общения с Нацсоветом этакий мечтательно-сладостный стиль. В таком контексте хоть какой-то конкретикой выделялось его обещание повысить вдвое учительские зарплаты – правда, не сразу, а «в ближайшие четыре года». Аккурат к окончанию первого срока второго президента.

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