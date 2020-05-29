Казахстан отказался от запрета на вывоз металлолома после претензий России

Новости 83 0

Алматы. 29 мая. КазТАГ – Казахстан отказался от запрета на вывоз металлолома после претензий России, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян рассказал о совместной со странами «пятерки» работе по устранению наиболее чувствительных препятствий и о достигнутых результатах. Так, одно из них – возможное введение запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов из Казахстана. Это препятствие было выделено Россией в рамках консультаций заместителей министров стран (Евразийского экономического – КазТАГ) союза (ЕАЭС) с комиссией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое требование было включено в проект приказа «О введении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан лома и отходов цветных и черных металлов», которое распространялось на страны ЕАЭС.

«В случае принятия этого проекта приказа возможно появление нового препятствия. Согласно праву союза, в рамках функционирования внутреннего рынка во взаимной торговле товарами страны «пятерки» не применяют меры нетарифного регулирования. Результатом консультаций с участием заместителей министров государств-членов Союза стало решение Республики Казахстан о нецелесообразности введения запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов со своей территории. Мы выражаем признательность казахстанским коллегам за плодотворную работу и принятие конструктивного решения. Благодаря совместным усилиям мы смогли заблаговременно устранить возможные препятствия для эффективного функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, что показывает высокий уровень взаимопонимания», — заявил Варданян.

По его словам, формат взаимодействия на уровне заместителей министров правительств «пятерки» по обсуждению чувствительных препятствий внутреннего рынка ЕАЭС обеспечил высокую скорость принятия решений.

Парламентские выборы в формате непредсказуемости Парламентские выборы в формате непредсказуемости
2517

«В рамках обсуждения следующего чувствительного препятствия совет ЕЭК поручил уполномоченным органам «пятерки» представить в комиссию до 1 августа 2020 года предложения в проект плана мероприятий по созданию условий беспрепятственного перемещения товаров союза с территории одной страны на территорию другой, не имеющей общей границы ни с одним из государств-членов ЕАЭС, с учетом контроля перевозки с использованием электронных навигационных пломб», — сказано в сообщении.

Похожие материалы:

  1. «Казахстан после ЧП: что придется менять Токаеву?». «В Алматы после возможной отмены ЧП останется карантин». «Причина взрывов в Арыси — халатность и коррупция?». «Никто и не ожидал от НСОД серьезных решений». «Путь Казахстана: нефтяной или шелковый?»
  2. Правила перевозки пищевых и непищевых товаров упростили в ЕАЭС
  3. При наличии 5 млн. га поливных земель Казахстан сможет кормить до 500 млн человек
  4. Казахстан утвердил договор с Кыргызстаном о совместной реконструкции моста на госгранице
  5. Поставки лекарственных средств в Казахстан должны наладиться к концу мая – «СК-Фармация»

Новости партнеров

Загрузка...