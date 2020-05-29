Алматы. 29 мая. КазТАГ – Казахстан отказался от запрета на вывоз металлолома после претензий России, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян рассказал о совместной со странами «пятерки» работе по устранению наиболее чувствительных препятствий и о достигнутых результатах. Так, одно из них – возможное введение запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов из Казахстана. Это препятствие было выделено Россией в рамках консультаций заместителей министров стран (Евразийского экономического – КазТАГ) союза (ЕАЭС) с комиссией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое требование было включено в проект приказа «О введении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан лома и отходов цветных и черных металлов», которое распространялось на страны ЕАЭС.

«В случае принятия этого проекта приказа возможно появление нового препятствия. Согласно праву союза, в рамках функционирования внутреннего рынка во взаимной торговле товарами страны «пятерки» не применяют меры нетарифного регулирования. Результатом консультаций с участием заместителей министров государств-членов Союза стало решение Республики Казахстан о нецелесообразности введения запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов со своей территории. Мы выражаем признательность казахстанским коллегам за плодотворную работу и принятие конструктивного решения. Благодаря совместным усилиям мы смогли заблаговременно устранить возможные препятствия для эффективного функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, что показывает высокий уровень взаимопонимания», — заявил Варданян.

По его словам, формат взаимодействия на уровне заместителей министров правительств «пятерки» по обсуждению чувствительных препятствий внутреннего рынка ЕАЭС обеспечил высокую скорость принятия решений.

«В рамках обсуждения следующего чувствительного препятствия совет ЕЭК поручил уполномоченным органам «пятерки» представить в комиссию до 1 августа 2020 года предложения в проект плана мероприятий по созданию условий беспрепятственного перемещения товаров союза с территории одной страны на территорию другой, не имеющей общей границы ни с одним из государств-членов ЕАЭС, с учетом контроля перевозки с использованием электронных навигационных пломб», — сказано в сообщении.