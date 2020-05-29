Алматы. 29 мая. КазТАГ — Бостонский марафон отменили впервые за 124-летнюю историю его проведения, сообщает «Голос Америки».

«Оргкомитет Бостонского марафона в четверг принял решение отменить забег, который на протяжении последних 124 лет проводился ежегодно, несмотря на две мировые войны, извержения вулкана и пандемию «испанки». В этом году марафон отменили, чтобы соблюсти требования социального дистанцирования и предотвратить заражение участников забега коронавирусом», — говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщается, гонка, в которой ежегодно участвуют 30 тыс. человек, ранее уже была перенесена с 20 апреля на 14 сентября, однако сегодня организаторы решили и вовсе отменить марафон, заменив его на виртуальное мероприятие, участники которого будут индивидуально бежать 42-километровую дистанцию.

«По мере развития кризиса стало ясно, что (проведение марафона) 14 сентября становится все менее и менее вероятным», — заявил мэр Бостона Марти Уолш на пресс-конференции, прошедшей у здания мэрии.

Уолш назвал Бостонский марафон символом устойчивости города и напомнил о теракте, который произошел во время марафона в 2013 году.

«Несмотря на то, что звание чемпиона Бостонского марафона на самом деле оспаривают несколько десятков профессиональных бегунов, в забеге также участвуют более 30 тыс. любителей, а за самим действом ежегодно наблюдают свыше 1 млн человек, выстраивающихся у беговой трассы, которая пролегает от города Хопкинтон на западе Массачусетса до Бостонского залива. Организаторы столкнулись с тем, что столь массовое мероприятие невозможно провести, соблюдая правила социального дистанцирования, причем очевидно, что проблема не исчезнет даже этой осенью», — следует из сообщения.

Напомним, первый Бостонский марафон – старейший ежегодный марафон в мире – был проведен в 1897 году, когда 15 человек пробежали марафонскую дистанцию из города Эшланд в Бостон, посвятив забег первым Олимпийским играм, которые состоялись в 1896 году.