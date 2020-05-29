Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Мангистауской и Кызылординской областях на 30 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 30 мая в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается сильная жара +42», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«Днем 30 мая в Кызылординской области на юге ожидается сильная жара +42», — отмечают синоптики.

Эксперты оценили вероятность шторма в 95-100%.