Айдар Алибаев: «Кабинету министров пора в отставку» 29.05.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 91 0 Для выхода из кризисной ситуации не хватает росчерка пера. Но сделать его так трудно… Похожие материалы: «Президентский пакет политических реформ уже на стадии активной реализации». «Если из обоймы выпадут еще тяжеловесы, Казахстан может стать нестабильным». «Пандемия пройдёт, но нам нужно быть готовым к «чёрным лебедям». «Квазигоссектор пора реформировать» Возможно ли на нынешнем этапе общественно-политического развития страны вторичное назначение Акежана Кажегельдина главой кабинета министров?! Казахстан намерен возобновить авиасообщение с Китаем 54 поезда на начальном этапе ослабления карантина запустят в Казахстане Понятно, почему у нас в нефтянке всё грустно