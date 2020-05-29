Среди авиапассажиров в Казахстане нет заболевших СOVID-19 – санврач

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Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Среди авиапассажиров в Казахстане нет заболевших СOVID-19, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Для каждого региона РК характерна своя эпидемиологическая ситуация, но тот мониторинг, который мы проводили, показывает, что среди заболевших COVID-19 в последние дни, авиапассажиров нет!» — сказал Байгабулов на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, почему не ограничивается авиасообщение с регионами, где отмечается высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Данный факт санврач связывает с тем, что авиационными властями совместно с врачами были приняты адекватные меры безопасности на авиатранспорте.

«К тому же хочу отметить, что авиапассажиры более дисциплинированны, как показали дни с момента возобновления авиасообщения, они строго соблюдают правила социальной дистанции, личной гигиены, масочного режима, все это позволяет им не заражаться», — добавил Байгабулов.

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