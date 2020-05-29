За бессимптомными больными будут наблюдать участковые врачи в РК

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. За бессимптомными больными будут наблюдать участковые врачи в Казахстане, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Мы поменяли тактику в отношении бессимптомных больных. Вчера мы это обсудили на объединенной комиссии с ведущими учеными. И согласились с тем, что не требуется госпитализация этих людей в инфекционные стационары, не требуется интенсивная терапия. Вполне достаточно, что их будут наблюдать участковые врачи на дому посредством телефонных консультаций, ежедневно оценивать их состояние и в случае, если проявятся какие-то симптомы, их можно будет госпитализировать», — сказал Биртанов в прямом эфире телеканала «Хабар 24».

Также он поделился некоторыми наблюдениями.

«Наши расчеты показали, что только в 30% случаев у них проявляются симптомы, но и они ограничиваются легкой степенью. Кроме того, исследования показывают, что эти люди не так опасны, как активные больные. Человек, у которого кашель, температура, пневмония, больше людей заражает, чем бессимптомные», — отметил глава ведомства.

Далее он поделился деталями тактики.

«В связи с этим мы сократили сроки изоляции лиц, у которых положительный тест, но нет симптомов. 10 дней будем наблюдать на дому. На 10-е сутки к нему приедут наши заборщики, и если тест показал отрицательный результат, то его снимут с наблюдения. Если положительный, то продолжим наблюдение до 14 дней, потом снимем с наблюдения как самоизлечившегося. Что, собственно, сегодня и происходит с большинством бессимптомных людей», — резюмировал Биртанов.