Кордайские дунгане заявили о несправедливостях при расследовании и возмещении ущерба

Тараз. 29 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Дунгане Кордайского района жалуются на несправедливость в расследовании и возмещении ущерба.

«По прошествии трех месяцев вопрос возмещения понесенных материальных убытков, не говоря уже о моральных, так и не решен. Никто не произвел компенсационных выплат (за исключением пособий по потере кормильца), хотя почти все семьи оказались без средств и имущества», — сказано в обращении дунган Кордайского района.

По словам сельчан, в качестве обвиняемых у следственных органов оказались не только организаторы и участники погромов, но и защитники сел. Авторы обращения рассказали о том, что сразу несколько сельчан находятся «под моральным, психологическим и физическим давлением следственных органов», добавив, что «фактически их пытаются отправить на скамью подсудимых, взять на себя преступления, хотя они только защищали себя и свои семьи и не совершали уголовных преступлений».

«Защитников села, получивших увечья и ранения, без конца вызывают и допрашивают с пристрастием, без повесток и других документов. Маму погибшего Лохаш Лугмар напугали так, что у нее подскочило давление, но врачи ее спасли. К ней ночью в 23.30 нагрянули с обыском 12 человек в масках, без предъявления каких-то документов. Ей уже 73 года и она живет с братом погибшего. А мама Хусезова Ясыр, после ареста и издевательств над его сыном умерла в ту же ночь. Но ребят напугали эксгумацией, и они отказались писать заявления», — говорится в обращении.

21 мая МИА КазТАГ обратилось с запросами к генеральному прокурору и министру внутренних дел РК с просьбой прокомментировать указанные обращения, однако до сих пор не получило ответы.

В пятницу на брифинге о мерах по восcтановлению и развитию Кордайского района Жамбылской области корреспондент агентства вновь задал вопросы касательно обращения дунган.

«Каждому обращению мы даем оценку. Оно без внимания не останется», — пообещал начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров.

В свою очередь заместитель акима Жамбылской области Ержан Жылкыбаев назвал распространенную дунганами информацию о компенсациях «немного не правильной».

«Во-первых, пострадавшим 39 семьям оказана помощь на Т44 млн. Кроме того, в семьях, потерявших единственного кормильца, дети ежемесячно до достижения совершеннолетия будут получать Т55 тыс. в соответствии с законом. Следующий вопрос – все ремонтные работы ведутся за счет спонсоров, для этого создан фонд, денег достаточно. На сегодняшний день на 54 из 65 объектов ведутся работы. А на 11 объектах строительные работы не ведутся, потому что эти 11 строек построены в нарушение закона, на «красной линии», никаких документов не имеется. Поэтому комиссия изучит и позже примет соответствующее решение. Все должно быть в соответствии с законом. А то, что граждане говорят, что они сами ведут строительство (ремонт – КазТАГ), это касается 103 домов. Там сломаны окна, имеется небольшой ущерб – об этих домах они говорят. Он сами сказали: «Давайте мы поучаствуем (в ремонте – КазТАГ), но вы найдите финансирование». Поэтому деньги спонсоров были переданы, они сами участвовали (в ремонте – КазТАГ), сейчас все эти дома закончены». Остальное мы закончим до конца августа», — прокомментировал Жылкыбаев.