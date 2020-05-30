Алматы. 30 мая. КазТАГ — Работы по опорожнению прорывоопасных моренных озер планируют начать в Алматы с 15 июня, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.

«Всего в окрестностях города Алматы имеются 45 моренных озер, из них прорывоопасными являются 15 озер. В целях комплексной оценки их состояния сегодня руководством ГУ «Казселезащита» и ДЧС Алматы проведено аэровизуальное обследование. По результатам обследования установлено, что моренные озера вышли из зимнего режима, происходит постепенное заполнение озер, уровень воды находится на минимальных отметках, большинство озер еще покрыты зимним льдом. (…) Работы по опорожнению прорывоопасных моренных озер будут начаты одновременно на всех озерах с 15 июня текущего года, для этого приведены в готовность 9 насосов повышенной производительности, 10 жилых модулей, сифонные трубы и другие необходимые технические ресурсы», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

В ведомстве отметили, что на озере №13 в бассейне реки Улкен Алматы производится опорожнение озера через сифонные трубы, которые включились автоматически при подъеме уровня воды.

«В текущем году превентивные работы по опорожнению моренных озер запланированы на семи наиболее прорывоопасных моренных озерах (в б/р Аксай – №8,9,10, б/р Каргалы – №1, б/р Улкен Алматы – №10, 13 и б/р Киши Алматы – №6). Для этих целей из РБ выделено Т39 млн», — следует из сообщения.

В ДЧС также сообщили, что на озере №1 в бассейне реки Каргалы, где в прошлом году произошел селевой выброс, на сегодняшний день уровень воды на нижней отметке, опасности не представляет. В текущем году, как уточнили в ведомстве, на данном озере будет организован канал для сброса воды с озерной котловины, для этого предусмотрено Т14 млн.

«Дополнительно, на аэровизуальные и технические облеты предусмотрены около 200 летных часов. Также в текущем году начаты работы по строительству второго этапа автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах селеопасных рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай. В прошлом году на первом этапе было построено 10 станции, в текущем году запланирован запуск еще 21 станций. В настоящее время обстановка стабильная, специалистами «Казселезащиты» и ДЧС ведется постоянный мониторинг за селевой обстановкой и моренно-ледниковыми комплексами», — резюмируется в сообщении.