Алматы. 30 мая. КазТАГ — Четырех туристов спасли в ущелье реки Батарейка в Алматы, сообщает пресс-служба республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) КЧС.

«29 мая в дежурную часть республиканскому оперативно-спасательному отряду передали информацию от очевидца, который шел по маршруту в Кок-Жайлау. По его словам, на левой стороне Просвещенца, на горе Мохнатка два человека привлекают к себе внимание и подают сигналы бедствия. (…) Двое парней направлялись к водопадам, на которые можно добраться, следуя вдоль реки Батарейка. Однако в ущелье этой реки до сих пор сохранились последствия сильного урагана, прошедшего в 2011 году, поваленные тогда деревья создают препятствия для путников и неосторожное движение может привести к травме. Так, один из парней повредил ногу. Идти самостоятельно он не мог. Проходящие рядом парень с девушкой заметили бедственное положение туристов и решили совместно дождаться помощи», — говорится в сообщении в субботу.

Как сообщается, когда спасатели РОСО прибыли к месту вызова, туристы находились на крутом пригорке, состоящим из мелкого щебня (сыпухи), по которому легко можно подняться, а вот спуститься практически невозможно, стопа катится по мелким камням, удержаться на ногах очень сложно – все четверо оказались в ловушке.

«Забравшись к пострадавшим, спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда первым делом оказали парню с травмированной ногой первую помощь. Спасатели иммобилизовали конечность пострадавшего и уложили на специальные носилки. Далее на страховочном тросе спустили всех четверых туристов. По завершению спуска пострадавший турист с травмой ноги был передан бригаде центра медицины катастроф КЧС, трое на оперативной машине были доставлены до безопасного места», — резюмируется в сообщении.