Нур-Султан. 30 мая. КазТАГ — В Нур-Султане участки ряда улиц планируют полностью перекрыть из-за ремонта, сообщается на официальном интернет-ресурсе акимата столицы.

«Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках среднего ремонта улично-дорожной сети города ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Достык на участке от проспекта Мангилик Ел до проспекта Кабанбай батыра. В этой связи с 30 мая по 1 июня планируется полное перекрытие движения. Также по проспекту Богенбай батыра на участке от улицы Валиханова до проспекта Сарыарка будет полное перекрытие движения с 30 мая по 7 июня», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.