Речной порт в Атырау возобновил работу после пяти лет простоя

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Атырау. 30 мая. КазТАГ — Речной порт в Атырау возобновил работу после пяти лет простоя, сообщают официальные СМИ.

«В Атырау после пяти лет простоя возобновил работу речной порт», — говорится в сообщении в субботу.

По словам директора Атырауского речного порта Азамата Зулкарнаева, порт был вынужден закрыться из-за того, что Урало-Каспийский канал, через который суда с Каспия заходили в Урал, не чистился пять лет.

«В прошлом году его расчисткой занялся строящийся в регионе газохимический комплекс, которому потребовалось перевезти из Южной Кореи крупногабаритное оборудование. Оно проследовало по Черному морю, Волго-Донскому каналу и затем по Каспию и Уралу приходит в Атырау», — сказал директор порта.

Как сообщается, всего в Атырауский речной порт планируется поставить на баржах 25 резервуаров весом свыше 4 тыс. тонн каждый, другое крупногабаритное оборудование.

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Напомним, Атырауский речной порт был открыт в 1926 году на правом берегу Урал.

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