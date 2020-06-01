Блокпосты сняты между населенными пунктами в Казахстане

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Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Блокпосты сняты между населенными пунктами в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Блокпосты между населенными пунктами Казахстана были сняты в 00.00 в ночь на 1 июня.

Всего, по данным министерства внутренних дел, в период карантинного режима в стране функционировало порядка 400 блокпостов, на которых было задействовано около 6 тыс. полицейских.

За весь период чрезвычайного положения (ЧП) и карантина в связи с ситуацией с коронавирусом на блокпостах, по информации МВД, было проверено более 3,2 млн транспортных средств и порядка 5 млн пассажиров.

Вместе с тем, как заявил ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, «блокпосты между населенными пунктами снимаются, но это не значит, что угрозы больше нет».

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«Гражданам следует и дальше строго соблюдать санитарные требования и меры предосторожности», — сказал Тургумбаев.

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