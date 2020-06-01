Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ — Дождь ожидается в Нур-Султане в понедельник, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +18+20.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +16+18.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +19+21.