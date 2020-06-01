Алматы. 1 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дезобработка подъездов в Алматы проводится по маршруту пациента, сказал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Поскольку санитарными противоэпидемическими правилами предусмотрено в очаге, а очаг – это не только квартира, но и там, значит, по маршруту пациента проводится дезинфекционная работа на протяжении 14 дней, т.е. инкубационного периода. Нам говорят, почему мы каждый день проводим, но, поскольку отсюда вышел очаг, больной изолирован, здесь есть члены семьи, которые могут передвигаться и находится в инкудабационном периоде, поэтому мы в течение 14 дней проводим дезинфекцию», — сказал Бекшин, отвечая на вопрос корреспондента КазТАГ о том, как долго будет продолжаться в Алматы регулярная дезинфекция всех подъездов жилых домов, которая в настоящее время производится дважды в неделю согласно графику.

Информации о том, когда будет отменена массовая регулярная обработка всех подъездов Бекшин не предоставил.