Арестован руководитель управления культуры Нур-Султана – источник

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Арестован руководитель управления культуры Нур-Султана, сообщил источник.

«В прошлый понедельник был взят под стражу руководитель управления культуры Нур-Султана Сыдыков Нурлан по подозрению в получении взятки. Его в прошлом году назначили, даже год не просидел. Где-то в районе Т10-11 млн взятка», — сообщил источник корреспонденту агентства в понедельник.

В акимате Нур-Султана информацию не прокомментировали и посоветовали обратиться в агентство по противодействию коррупции.

В свою очередь в пресс-службе агентства РК по противодействию коррупции также информацию по данному делу не предоставили.

«Материалы досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора», — ответили в пресс-службе суда Нур-Султана.