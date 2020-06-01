ГЦБ в тенге на сумму не менее Т1 трлн выпустит минфин РК в 2020 году на внутреннем рынке

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Государственные ценные бумаги (ГЦБ) в тенге на сумму не менее Т1 трлн выпустит министерство финансов Казахстана до конца 2020 года на внутреннем рынке, сообщается в ответе председателя Национального банка (НБ) Ерболата Досаева на запрос группы депутатов мажилиса.

«Учитывая наличие избыточной тенговой ликвидности, НБ совместно с министерством финансов РК проводит работу по построению кривой доходности ГЦБ. В рамках проводимой работы министерство финансов РК начало выпуск ГЦБ в тенге на местном рынке со сроком погашения от одного года до трех лет на общую сумму не менее Т1 трлн до конца 2020 года в целях «перетока» избыточной ликвидности из инструментов НБ в государственные ценные бумаги министерства финансов для финансирования республиканского бюджета», — сообщил Досаев, отвечая на депутатский запрос.

По его словам, указанные ценные бумаги минфина «имеют привлекательные ставки доходности для инвесторов по сравнению с доходностью государственных облигаций в твердых валютах».

«Например, доходность к погашению трехлетних казначейских облигаций США в настоящий момент составляет 0,21% годовых, тогда как доходность казахстанских государственных ценных бумаг в тенге аналогичного срока составляет 10,91% годовых», — уточнил глава НБ РК.

Он заверил, что основной целью Нацбанка является обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан.

«Для реализации данной цели НБ разрабатывает и проводит государственную денежно-кредитную политику, в рамках которой эмитирует государственные эмиссионные ценные бумаги. Указанные ценные бумаги выпускаются исключительно в тенге со сроком погашения до одного года и направлены на изъятие избыточной тенговой ликвидности для предотвращения влияния на инфляционные процессы», — сообщил Досаев.

Напомним, 13 мая депутат мажилиса Айкын Конуров назвал отсутствие сбережений у казахстанцев угрозой экономической безопасности. По его словам, накоплений у казахстанцев не хватит, чтобы продержаться даже пару месяцев. Обращаясь с запросом к премьер-министру Аскару Мамину и главе Нацбанка Ерболату Досаеву парламентарии заявили, что оптимальным вариантом является выпуск облигаций в тенге, но с привязкой к валютной корзине. Такая защита, по мнению мажилисменов, «позволит последовательно повышать норму сбережений и трансформировать их в инвестиции».

Отметим, что еще раньше – 23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в условиях чрезвычайного положения (ЧП) придется идти на кардинальные меры для благополучия граждан, отметив, что у многих семей нет «запаса прочности».