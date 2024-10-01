Нацбанк меняет золото на доллары

Доля золота в резервах Казахстана снижается третий год подряд

Фьючерсы на золото взяли рубеж в $2700 за унцию. И пусть торгуемого на биржах «бумажного» золота больше физического в 250 или 300 раз (по разным методикам оценки), определенная корреляция между ними есть. Пока одни государства увеличивают свои золотые резервы, Казахстан их сокращает с 2022 года.

В 2023 году Нацбанк Республики Казахстан в рамках приоритетного права (оно закреплено законодательно) купил у местных производителей 65,5 тонн золота и за этот же период продал 120 тонн. В 2022 году Нацбанк тоже продал 120 тонн золота, тем самым снизив долю драгоценного металла желтого цвета в своих запасах с 68-ми до 63%.

В «золотых» планах на текущий год центральный банк намерен снизить долю золота в резервах до 50-55% Уже по итогам августа доля золота ($23,4 млрд) в валовых резервах ($42,66 млрд) равнялась 54,9%, то есть Нацбанк вошел в установленный себе коридор.

За 8 месяцев 2024-го на внутреннем рынке регулятор закупил 44 тонны аффинированного золота и за тот же период продал неаллокированного (не имеющего маркировки) драгоценного металла порядка 50 тонн на внешних рынках.

Средняя цена унции золота за 2022-ой год составила $1862. Этот же показатель на 2023-ий год – $1940. Таким образом получается, что одни и те же 120 тонн дали Казахстану разную выручку.

Приоритетное право покупки золота Нацбанком оказалось монетой с двумя сторонами. Первая представляет собой то, что главный банк государства пополняет запасы золота за тенге и ему не надо лезть в долларовую кубышку. Второй момент заключается в том, что потребность в свободно конвертируемой валюте (СКВ) никуда не девается. И вот в 2022 году в Нацбанке (либо стоящем над ним политическом руководстве) решили, что «баксы» важнее слитков с четырьмя девятками (99,99).

Мы не знаем подоплеки сделанного решения. Если нужны деньги для затыкания бюджетных дыр, то это один расклад. Если в Нацбанке решили переложиться из драгоценного металла в СКВ, то уже совсем другая мотивация. Ну а если рассчитывали зафиксировать сверхдоходы на отличной конъюнктуре, то явно просчитались. 240 тонн прошлых двух лет стоило реализовать в 2024-ом.

Золото – это средство экстремального платежа. Тот факт, что Центробанки Турции и Китая скупают драгоценный металл все те годы, которые Нацбанк РК его продает, лишний раз указывает на беспокойство в Анкаре и Пекине из-за роста геополитической напряженности и геоэкономической непредсказуемости.

Считается, что пятая часть всего добытого за историю человечества золота сегодня сосредоточена в хранилищах центральных государственных банков планеты. И в текущем году эти самые банки больше скупают драгоценный метал, нежели его продают. Возможно, в Нацбанке знают что-то такое, о чем неизвестно в тех странах, где аналогичные структуры закупают золото.

Примечательно, что резкий рост спроса на золото со стороны центробанков Всемирный совет по золоту (WGC) зафиксировал с 2022 года, то есть когда Нацбанк выдал из закромов первые 120 тонн. Опять же, чтобы кто-то мог нарастить покупки, кто-то должен продавать золото. Здесь еще раз повторим: не ошибся ли Казахстан с конъюнктурой? Теперь до конца 2024-го многие игроки не исключают вероятность повышения цены на унцию золота до $3000.

В 2018 году, когда у президента Венесуэлы Николаса Мадуро возникли серьезные проблемы с долларовой наличностью (безналичные каналы США, Евросоюз и Великобритания довольно плотно перекрыли), то поменять на них 73 тонны золота в ОАЭ и Турции не составило никакого труда (кроме логистики слитков и банкнот, которая была решена авиатранспортом).

В пору экономической и геополитической турбулентности у государства не так уж много надежных основ в этом качающемся мире. К тому же даже США могут напечатать доллары, но не золото.

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