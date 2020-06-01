Минфин может выпустить для физлиц облигации в тенге с привязкой к доллару

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Министерство финансов Казахстана может выпустить для физических лиц облигации в тенге с привязкой к доллару США, сообщается в ответе председателя Национального банка Ерболата Досаева на запрос группы депутатов мажилиса.

«Министерство финансов РК имеет возможность выпуска облигаций в иностранной валюте (еврооблигации), а также облигаций в тенге с привязкой к доллару США (МАОКАМ) для физических лиц-резидентов Республики Казахстан со сроками обращения два и три года. Вопрос выпуска указанных ценных бумаг, в случае достаточной заинтересованности со стороны населения в их приобретении, должен рассматриваться министерством финансов», — сообщил Досаев, отвечая на депутатский запрос.

Напомним, 13 мая депутат мажилиса Айкын Конуров назвал отсутствие сбережений у казахстанцев угрозой экономической безопасности. По его словам, накоплений у казахстанцев не хватит, чтобы продержаться даже пару месяцев. Обращаясь с запросом к премьер-министру Аскару Мамину и главе Нацбанка Ерболату Досаеву парламентарии заявили, что оптимальным вариантом является выпуск облигаций в тенге, но с привязкой к валютной корзине. Такая защита, по мнению мажилисменов, «позволит последовательно повышать норму сбережений и трансформировать их в инвестиции».

1 июня Досаев сообщил, что министерство финансов Казахстана до конца 2020 года выпустит на внутреннем рынке государственные ценные бумаги (ГЦБ) в тенге на сумму не менее Т1 трлн.

Отметим, что еще раньше – 23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в условиях чрезвычайного положения (ЧП) придется идти на кардинальные меры для благополучия граждан, отметив, что у многих семей нет «запаса прочности».