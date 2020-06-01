«Астана-Зеленстрой» выиграл за день тендер почти на Т2,2 млрд в Нур-Султане

Новости 135 0

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Тендер на Т2,193 млрд в Нур-Султане ТОО «Астана-Зеленстрой» выиграло за один день.

«Организатор – государственное учреждение «Аппарат акима района «Байқоңыр» города Нур-Султан; наименование – работы по содержанию зеленых насаждений; дополнительная характеристика – текущее содержание зеленых насаждений I квартала; цена за единицу Т2 193 750 000», — говорится в описании лота на портале государственных закупок.

Примечательно то, что объявление о проведении тендера было размещено 14 мая в 18.34, а уже утром 15 мая в 9.00 начался прием заявок, который был завершен в этот же день в 18.00.

Закупки проведены способом из одного источника по несостоявшимся закупкам.

«Статус лота – закупка состоялась», — сказано в описании, а в информации о победителях указано ТОО «Астана-Зеленстрой».

Да, господин советник! Да, господин советник!
4007

Отметим, что это не первый подобный тендер, разыгранный за один день. Например, 29 мая МИА КазТАГ сообщало, что тендер на Т17,9 млрд за один день выиграло ТОО «Bazis Construction». Тогда тоже объявление о госзакупках было размещено накануне вечером, после завершения рабочего дня, а сам тендер был разыгран на следующий день в промежутке между 9.00 и 18.00.

Похожие материалы:

  1. Разыгранный за день властями Нур-Султана тендер на Т17,9 млрд выиграл Bazis Construction
  2. Экс-коммунальщики подозреваются в создании ОПГ и хищении почти Т2 млрд в Нур-Султане
  3. Фигуранта дела бывшего вице-министра Шаяхметова осудили за хищение Т1 млрд в Нур-Султане
  4. ФК «Актобе» в условиях приостановки турниров выиграл гостендер на Т2 млрд на 2020 год
  5. В хищении почти Т200 млн подозревают должностных лиц нацхолдинга «Байтерек» в Нур-Султане

Новости партнеров

Загрузка...