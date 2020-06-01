«Астана-Зеленстрой» выиграл за день тендер почти на Т2,2 млрд в Нур-Султане

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Тендер на Т2,193 млрд в Нур-Султане ТОО «Астана-Зеленстрой» выиграло за один день.

«Организатор – государственное учреждение «Аппарат акима района «Байқоңыр» города Нур-Султан; наименование – работы по содержанию зеленых насаждений; дополнительная характеристика – текущее содержание зеленых насаждений I квартала; цена за единицу Т2 193 750 000», — говорится в описании лота на портале государственных закупок.

Примечательно то, что объявление о проведении тендера было размещено 14 мая в 18.34, а уже утром 15 мая в 9.00 начался прием заявок, который был завершен в этот же день в 18.00.

Закупки проведены способом из одного источника по несостоявшимся закупкам.

«Статус лота – закупка состоялась», — сказано в описании, а в информации о победителях указано ТОО «Астана-Зеленстрой».

Отметим, что это не первый подобный тендер, разыгранный за один день. Например, 29 мая МИА КазТАГ сообщало, что тендер на Т17,9 млрд за один день выиграло ТОО «Bazis Construction». Тогда тоже объявление о госзакупках было размещено накануне вечером, после завершения рабочего дня, а сам тендер был разыгран на следующий день в промежутке между 9.00 и 18.00.