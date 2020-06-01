Пассажирские поезда возобновили движение в Казахстане

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Пассажирское железнодорожное сообщение возобновлено в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).

«Решением межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса и по согласованию с министерством индустрии и инфраструктурного развития РК с 1 июня 2020 года по Казахстану возобновлено поэтапное пассажирское железнодорожное сообщение с учетом требований главного государственного санитарного врача на транспорте», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как заверили в КТЖ, в целях безопасной поездки своих пассажиров АО «Пассажирские перевозки» подготовил весь свой подвижной состав к работе в летний период.

«Проведена ревизия систем вентиляции и кондиционирования для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха. При наличии естественной вентиляции рекомендовано проводить в вагонах проветривание не менее трех раз в сутки не менее 10 минут. В пути следования и после каждого рейса в вагонах будет проводиться уборка с применением дезинфицирующих средств. В связи с коронавирусной пандемии Национальный перевозчик просит пассажиров заранее готовиться к поездке с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических служб и иметь в дороге достаточный запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики). Также следует взять с собой еду и напитки, так как деятельность вагонов-ресторанов еще не разрешена», — добавили в нацкомпании.

В пресс-службе уточнили, что с 1 июня доступ пассажиров в здания вокзалов на посадку разрешен при наличии защитных средств (маски) и проездного документа (билета), а провожающие на вокзал не допускаются.

«Перед входом в здание в обязательном порядке будет проводиться бесконтактная термометрия пассажиров. Необходимо отметить, что пассажиры несут ответственность за несоблюдение новых требований посещений вокзалов. Рассадка пассажиров в залах ожидания будет производиться с соблюдением социального дистанцирования не менее 1 метра», — сказано в сообщении.

В пути следования при недомогании или плохого самочувствия, и по всем возникающим вопросам пассажирам рекомендуют обращаться к проводнику вагона.