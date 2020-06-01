Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 2 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«02 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 02 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 02 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-75%.

«02 июня в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный местами 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«Днем 2-4 июня в Туркестанской области на большей части ожидается сильная жара +40+42. В Туркестане днем 2-4 июня ожидается сильная жара +40+42», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма 90-95%.

«Днем 2 июня в Атырауской области местами ожидается сильная жара +35+38. В Атырау днем 2 июня ожидается сильная жара +35+37», — отмечают синоптики.

Вероятность шторма эксперты оценивают в 80-85%.

«Днем 2 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара +44», — предупреждают специалисты.

Вероятность шторма 95-100%.

«02 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду», — пишется в сообщении.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.