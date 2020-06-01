Против законодательной обязанности поддерживать спорт выступили букмекеры Казахстана

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Алматы. 1 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Против законодательной обязанности букмекерами поддерживать спорт выступил член Ассоциации букмекеров Казахстана Николай Искендиров.

«Я против обязательного отчисления букмекерами денег на спорт, потому что получается спонсирование посреднических организаций: мы отдаем деньги какой-то спортивной федерации, и она их по своему усмотрению расходует. Обязывать бизнес спонсировать в пользу посреднических организаций – это будет создавать паразитическую структуру. Если у нас будут деньги, мы сами найдем выход на прямое спонсирование и клубов, и мероприятий», — сказал Искендиров на брифинге в понедельник.

По его словам, возглавляема им контора дважды содержала футбольную команду премьер-лиги Казахстана.

«Принимались поправки к закону – мы сокращали спонсорскую помощь на спорт, так из 15 тренеров у нас осталось всего трое. Считаю, что после принятия нового закона букмекерский бизнес вообще может стать нерентабельным, будет нерентабельным», — добавил Искендиров.

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