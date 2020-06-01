Управлять авто с армянскими номерами в Казахстане можно по доверенности — полиция

Алматы. 1 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане автомобилями с армянскими номерами можно управлять по доверенности, сообщил начальник управления административной полиции ( УАП) департамента полиции (ДП) Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

«Данное транспортное средство ставится на учет без отчуждения. То есть, он не может на другого гражданина оформить, но другие граждане нашей республики имеют право по доверенности или по страховому полису управлять данным транспортным средством», — сказал Мураталиев на брифинге в понедельник.

Он отметил, что продать такое авто можно только, выехав в Армению и сняв его там с учета.

«Если гражданин захочет продать данное транспортное средство, он приезжает в спецЦОН, получает обратно армянские номера и технический паспорт, которые будут здесь храниться до полного износа автомобиля, выезжает в Армению, там снимает машину с учета, возвращается в Республику Казахстан, при этом уплачивает все пошлины и регистрационные сборы, и только после этого данное транспортное средство может быть оформлено на другое лицо», — пояснил глава УАП.

По словам Мураталиева, это касается только авто с левым рулем, ввезенные в Казахстан до 1 февраля 2020 года.

«Важно знать, что период регистрации таких ТС с 1 июня по 1 сентября этого года. Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию – Т695, пошлина за техпаспорт – Т3473 тенге и за госномер Т7778. Общая сумма платежа составляет Т11 946», — напомнил он.

По словам Мураталиева, зарегистрировать такие авто можно в любом городе Казахстана и получить номера соответствующего региона.

Кроме того, Мураталиев подчеркнул, что все камеры «АИС БДД», «Сергек», имеют возможность распознать госномер авто из Армении, а при постановке на учет данные транспортные средства будут проверяться по линии Интерпола на предмет криминального происхождения.

Напомним, в начале 2020 года МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.

Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран ЕАЭС в Казахстане может превысить Т1,3 млн.

10 марта стало известно, что Армения усилила контроль над регистрацией авто на иностранцев после обращения Казахстана.

21 мая в МВД сообщили, что срок временной регистрации ввезенных из Армении автомобилей в Казахстане продлили на два месяца.