Всего 65% имеющихся летних лагерей будут действовать в Казахстане – МОН

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Всего 65% имеющихся летних лагерей будут действовать в Казахстане, сообщила заместитель председателя комитета по охране прав детей министерства образования и науки Юлия Овечкина.

«Решение о возобновлении работы детских оздоровительных лагерей, центров, комплексов, загородных, юрточных, пришкольных лагерей принимается местными исполнительными органами при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Нам известно, что детские лагеря откроются 8 июня в двух регионах, 15 июня – в 12 регионах, 20 июня – еще в двух регионах. Принято решение о запрете деятельности загородных и пришкольных лагерей в Алматы. По прогнозным данным, из 12 154 лагерей будут действовать только 65%», — сказала Овечкина на брифинге в понедельник.

Для тех, кто не сможет поехать в лагери, по ее словам, будет усилена работа внешкольных организаций, в том числе и в онлайн-формате.

«Так, готовы к работе 1222 дворовых клуба, будут открыты около 9 тыс. летних онлайн-школ (языковые школы, школы лидерства, дебатные клубы), все лето будут работать более 21 тыс. клубов и кружков по интересам, академическое развитие школьников будет продолжено в рамках работы онлайн-школ и курсов на базе вузов», — добавила Овечкина.