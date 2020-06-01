«Казахстан не является жесткой диктатурой, здесь установился авторитарный режим». «Тектонические сдвиги в казахстанской элите». «Какое будущее ждет Казахстан – религиозное или светское?». «Эти казахи — такие шутники…»

День за днем 313 0
Сетевой Казахстан 1 июня 2020г.

EADAILY.COM. «Влияние Запада на Казахстан сегодня слабее, чем когда-либо» — Связи Казахстана с Европой и США и его ориентация на Запад сегодня слабее, чем когда-либо за всю постсоветскую эпоху. К такому выводу пришли аналитики британского аналитического центра Chatham House, выпустившие исследование, посвященное транзиту власти в Казахстане. По словам аналитиков, Казахстан не является жесткой диктатурой, здесь установился авторитарный режим, имеющий тяготение к грандиозным проектам и памятникам. По мнению исследователей, лидер нации Нурсултан НАЗАРБАЕВ действительно очень популярен в стране. И с приходом к власти Касым-Жомарта ТОКАЕВА, ставленника Назарбаева, ситуация не изменилась.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ

KAZVEDOMOSTI.KZ. Нурболат МУСАБАЕВ – «Тектонические сдвиги в казахстанской элите» — Снятие чрезвычайного положения, ослабление карантина, смена команд, неожиданные отставки и спичи, затянувшееся «рисование» посткоронавирусной картины будущего – таковы вкратце итоги мая. Главный вывод месяца – политические ставки продолжают расти. В правящей элите идет серьезная «движуха». Тяжеловесы, которые еще недавно казались не сдвигаемыми глыбами, продолжают «со свистом» выбывать из обоймы. Вместе с этой тенденцией правящая элита продолжает сужаться до узкоклановой группы, а с потерей у большей части элиты доступа к власти снижается и личная заинтересованность в устоявшейся системе.

KAZPRAVDA.KZ. «Право на жизнь» — В рамках международного форума «Память во имя будущего» Архив Президента Республики Казахстан в онлайн-формате организовал выставку, документы которой свидетельствуют о колоссальных человеческих жертвах, понесенных вследствие ужасающего голода 1930-х годов и политических репрессий.

«Благодарны народу Великой Степи» — В истории Казахстана немало трагических страниц, одна из них – это политические репрессии и депортация народов в Казахстан. Насильственные выселения “неугодных” авторитарная власть СССР проводила в 20–40-х годах прошлого века. Людей принудительно выселяли с родных мест, с освоенных непосильным трудом земель. Только в период с 1928 по 1936 год на территорию Казахстана переселили 360 тыс. человек. Это были выходцы из России, Беларуси и Украины. С 1937 года началось насильственное переселение корейцев с Дальнего Востока.

Да, господин советник! Да, господин советник!
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CAMONITOR.KZ. «Какое будущее ждет Казахстан – религиозное или светское?» — Если доля религиозного населения будет и дальше расти нынешними темпами, то логично предположить, что Казахстан рано или поздно может превратиться в исламское государство. И хотя эксперты в большинстве своем считают вероятность такого сценария низкой, мы решили все-таки разобраться в том, какие предпосылки к этому существуют, от чего и от кого зависит, в какую сторону качнется маятник. Помочь нам согласился независимый исследователь, PhD, участник научных проектов исследовательских и правозащитных организаций Великобритании, Швеции и США Галым ЖУСИПБЕК.

«Закон для избранных: создать новую партию в РК может только сама власть?» — Одним из главных событий на этой недели стало подписание Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ сразу трех законодательных актов — о мирных собраниях, о внесении изменений и дополнений в законы о выборах и политических партиях. Два последних предусматривают обязательную 30-процентную квоту для женщин и молодежи в избирательных партийных списках и снижение вдвое порога для регистрации политических партий – с 40 тысяч до 20 тысяч членов. В этой связи мы решили обратиться непосредственно к тем людям, которые сегодня работают над созданием своих партий, но пока безуспешно. Как они отреагировали на законодательные новшества? И что бы предложили со своей стороны для улучшения избирательной и партийной систем в Казахстане?

«Ашаршылык: какими были потери казахского этноса, и сколько бы нас стало, не будь голода?» — Уже немало копий сломано по поводу возможного количества жертв массового голода начала 1930-х – едва ли не самой трагической страницы в летописи казахского народа. Есть такие, кто говорит о трех, четырех миллионах погибших, но есть и другие, утверждающие, что речь должна идти о нескольких сотнях тысяч. Такой разброс мнений вызван явным дефицитом серьезных и неангажированных исследований на эту тему. Они есть, но их крайне мало, тогда как голословные заявления, в том числе из уст всевозможных общественных деятелей, звучат с пугающей частотой.

AZATTYQ.ORG. ««Раскрыть правду». Книгу Сары Кэмерон о Голоде издали на казахском» — Частный культурно-просветительский фонд политолога Досыма САТПАЕВА выпустил на казахском языке работу Сары КЭМЕРОН о Голоде в Казахской степи, приурочив выход издания к 31 мая, Дню памяти жертв сталинских репрессий. Репортер Азаттыка поговорил с издателем, переводчиком и автором книги.

EXCLUSIVE.KZ. «Почему третье заседание НСОДа не «выстрелило»?» — На прошлой неделе было проведено очередное, третье по счету, заседание Национального совета общественного доверия при президенте. По сравнению с предыдущими, оно прошло без особого внимания общественности и, следовательно, без былого доверия к президенту. Превратился ли уже НСОД в придаток АП? Есть ли у него какие-либо перспективы в ближайшем будущем? Что следовало бы делать самим «нацсоветчикам»?

Алия МОЛДАГУЛОВАIACENTR.RU. «Как в России сохраняется память о казахстанцах-участниках ВОВ?» — Прочные исторические связи стран объясняются и тем, что наши народы бок о бок сражались в Великой Отечественной войне. Сегодня обе страны заинтересованы в сохранении исторической памяти общего подвига на пути к Великой Победе: оцифровываются архивные документы, проводятся совместные научные конференции и выпускаются исследовательские труды, создаются проекты, популяризующие знания об истории войны. Память о героях-казахстанцах, участвовавших в Великой Отечественной войне, бережно хранится в разных уголках России.

FORBES.KZ. Жарас АХМЕТОВ – «Нас ждут большие перемены?» — Если провести опрос о грядущих изменениях прямо сейчас, то, боюсь, самым популярным ответом будет, что никаких сколько-нибудь серьезных изменений не произойдет. И это будет несправедливый ответ. Перемены, причем к лучшему, обязательно будут, но они, вероятно, окажутся половинчатыми… Так у нас во всем: делается что-нибудь хорошее, правильное, но обязательно с каким-нибудь изъяном.

Парламентские выборы в формате непредсказуемости Парламентские выборы в формате непредсказуемости
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TIME.KZ. «Экстренный вывод» — Что происходит на станции скорой медпомощи Алматы? Сейчас есть две версии случившегося: одна из сотрудниц утверждает, что коронавирусом заразились 17 диспетчеров. Директор не согласен с ней и называет другую цифру – 8.

«Поехали!» — С 1 июня по всей стране уберут блокпосты и возобновятся железнодорожные перевозки. Движение автобусов между населенными пунктами планируется возобновить с 5 июня. Разрешат ездить и на личных автомобилях. Справку об отсутствии COVID-19 требовать не станут, но зайти в салон поезда или автобуса можно будет только в медицинской маске.

«Эти казахи — такие шутники…» — Самые прославленные в России казахи-юмористы Нурлан САБУРОВ и Азамат МУСАГАЛИЕВ вновь заставили говорить о себе. Но на этот раз никакого скандала! Поклонники оригинальных шуток Сабурова из многих стран мира поздравляют в эти дни своего любимца с тем, что он попал в престижный рейтинг российского Forbes “30 самых перспективных до 30 лет”… Мусагалиев запустил новое интернет-шоу под названием “Я себя знаю”, на которое приглашает звезд юмора и заставляет их рассказывать неприглядные факты из своей биографии. Кстати, больше всего поздравляют его с новым творческим детищем и оставляют хвалебные комментарии после просмотра поклонники именно из нашей страны.

Неосторожное чувство превосходства Неосторожное чувство превосходства
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LITER.KZ. «Где ЕНПФ хранит пенсионные сбережения казахстанцев. Часть 1: зарубежные инвестиции» — По данным ЕНПФ, на 1 мая 2020 года объем пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Нацбанка, составил 11 триллионов 633,14 миллиарда тенге. Неудивительно, что возникает вопрос: а где эти деньги? Они вложены во множество инструментов, которые условно можно разделить на две категории – инвестиции в Казахстан и за его пределы. И рассмотрение вопроса Liter.kz предлагает начать со второй категории, то есть из заграничных вложений.

«Жизнь и смерть торговых центров Казахстана. Какие проблемы и возможности обнажила пандемия коронавируса» — В эпоху впечатлений, когда покупатель больше желает получать эмоции, чем владеть вещью, торговым центрам и ритейлерам нужно искать новые способы привлечь посетителей. Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы, но вместе с тем показала казахстанцам возможность жить без больших торговых площадок, фудкортов и модных бутиков. Торгово-развлекательным центрам придется меняться, чтобы удержать интерес покупателей. Что об этом думает известный специалист по коммуникациям Алишер ЕЛИКБАЕВ.

CARAVAN.KZ. «Откуда казахи родом? У исследователя есть ответ» — На этот вопрос в своей монографии пробует ответить восточно-казахстанский исследователь Маратбек АКАНОВ. Книга Аканова, кандидата исторических наук, доцента Восточно-Казахстанского госуниверситета имени Сарсена Аманжолова, так и называется: “Научный подход к названиям казахских родов и племен”. В исследовании ученый изложил результаты своей многолетней работы со словарями, а также с документами в отечественных и зарубежных архивах.

«День за днем. Риск заразиться коронавирусом нарастает» — Количество инфицированных коронавирусом в Казахстане приблизилось к отметке 10 тысяч человек, и это почти в 2 раза больше, чем предполагали в минздраве на конец мая. 4 768 носителей вируса уже выздоровели. В стационарах с диагнозом COVID-19 находится 4 771 человек. В одних регионах карантин уже продлили, в других – только предупредили о возможном ужесточении карантинных мер.

CABAR.ASIA. «Как ведется борьба с коррупцией в Казахстане?» — Последние годы в Казахстане наблюдается активная деятельность в борьбе с коррупцией. Начиная с 2015 года была сформирована новая антикоррупционная стратегия Казахстана. Несмотря на принимаемые различные меры со стороны государства, достичь желаемых результатов стране все еще не удается.

Президент сладких грез Президент сладких грез
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VOXPOPULI.KZ. «Легендарный АХБК: славная история с печальным концом» — История Алматинского хлопчатобумажного комбината начинается еще в конце 50-х, когда Совет министров СССР, а затем и ЦК КПСС приняли постановление о строительстве крупного текстильного предприятия в Алма-Ате… Однако помимо специалистов, предприятию нужны были тысячи рабочих — ткачих и прядильщиц. В основном на фабрику шли трудиться молодые девушки, приезжающие в Алма-Ату из области и других регионов Казахстана. Для них АХБК стал настоящим социальным лифтом, дающим возможность получения жилья, прописки, стабильной зарплаты, социальных гарантий и перспективу подняться по карьерной лестнице.

АХБК

Работницы АХБК

AZATTYQRUHY.KZ. ««С нас собирают по 10 тысяч на халаты» – сотрудники оскандалившейся поликлиники Алматы пожаловались на поборы» — Алматинскую поликлинику № 18 вновь разрывают скандалы. Ранее мы писали о том, что бывшие и нынешние сотрудники жаловались на незаконные увольнения и указывали на многочисленные нарушения руководства учреждения. Не прошло и двух недель, как с нами связались другие медики поликлиники. На этот раз их претензии связаны с поборами. Правда, всю критику в свой адрес руководство учреждения в лице главного врача Майи БОЛЬШАНОВОЙ категорически отрицает.

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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