Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Какой должна быть дистанция между плавающими в бассейне в Казахстане, сообщила главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«Конечно, открытие бассейнов у нас также предусмотрено. К открытию бассейнов у нас также предъявляются требования. На сегодня эти требования говорят о том, что на каждого человека, который находится в бассейне, должно быть не менее 5 кв. м. Вот это как раз и обеспечивает нам социальную дистанцию между плавающими. Естественно, в зависимости от площади бассейна, для того, чтобы обеспечить эту площадь, будет регулироваться численность, будут запускать партиями», — сказала Есмагамбетова на брифинге во вторник.

При этом она отметила, что соблюдение социальной дистанции также будет контролироваться на пляжах и в аквапарках.

«Что касается аквапарков, пляжей, мы понимаем, что обеспечить социальную дистанцию сложно, но при этом мы тоже предъявляем требования, чтобы шезлонги, любое пляжное оборудование должно расставляться так, чтобы соблюдать полутораметровую дистанцию между отдыхающими. От площади пляжа будет зависеть количество лиц, которые будут допускаться. Этот процесс будет постоянно контролироваться», — добавила она.