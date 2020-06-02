«Астана LRT» заказала за Т336 млн техобслуживание системы электронного билетирования

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Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – ТОО «Астана LRT» (официальный бренд – City Transportation Systems (CTS)) заказало за Т336 млн техническое обслуживание системы электронного билетирования, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ТОО «Астана LRT»; наименование – услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса; дополнительная характеристика – услуги по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительным работам периферийного/стационарного оборудования и программного обеспечения электронной системы оплаты проезда (ЭСОП) (ДПС); цена за единицу – Т336 531 467,54», — говорится в описании к лоту на сайте государственных закупок.

Согласно размещенному объявлению, тендер был разыгран в промежутке между 15 и 22 мая. Закупка признана состоявшейся.

Из протокола об итогах госзакупок следует, что тендер выиграло зарегистрированное в Нур-Султане ТОО «Технодата», предложившее цену за услугу в размере Т336 085 041,08.

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