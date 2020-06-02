Назначен новый глава «Казгеологии»

Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ — Назначен новый председатель правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК.

«2 июня министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев представил нового председателя правления АО «НГК «Казгеология». Компанию возглавил Боранбаев Анвар Кимович», — говорится в сообщении во вторник.

Ранее – с февраля 2019 года должность председателя правления компании занимал Алмаз Абдыгалимов.

Напомним, Анвар Боранбаев с 2009 по 2010 годы занимал должность управляющего директора по геологии и технологии добычи АО «Казахстанский институт нефти и газа», с 2016 по 2017 – председателя правления АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований», с 2017 по 2018 – директора института сейсмологии АО «НГК «Казгеология».