Проведение семейных торжеств в Казахстане запрещено

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Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ — Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова заявила, что проведение семейных торжеств в Казахстане запрещено, сообщает официальный интернет-ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«На сегодня проведение семейных торжеств, то есть любых мероприятий, которые связаны со скоплением большого количества людей, запрещено. Мы постепенно открыли объекты с количеством посадочных мест или с допустимым количеством посетителей до 30 человек. На втором этапе мы разрешили 50 посадочных мест, но без справления коллективных мероприятий», — сказала Есмагамбетова во вторник.

По ее словам, «эпидемиологическая ситуация пока не позволяет разрешить проведение любых мероприятий».

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