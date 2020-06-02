Премьер-министр Канады опроверг слова Трампа об участии России в саммите G7

Алматы. 2 июня. КазТАГ – Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опроверг слова президента США Дональда Трампа об участии России в саммите «Большой семерки» (G7), сообщает агентство France Press.

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опроверг информацию об участии России в предстоящем саммите стран G7, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп хотел пригласить Москву», — говорится в сообщении.

По словам Трюдо, Россия продолжает нарушать международные нормы и правила и не может участвовать в G7.

«Россия была исключена из G7 после того, как несколько лет назад вторглась в Крым. Она по-прежнему не уважает и нарушает международные правила и нормы и поэтому она не сможет вернуться в G7», — сказал Трюдо.

Как отмечает издание, в субботу Трамп заявил, что отложит запланированный на июнь саммит лидеров США, Германии, Великобритании, Канады, Франции, Италии и Японии после того, как канцлер Германии Ангела Меркель отказалась приехать, сославшись на пандемию коронавируса. Трамп сказал, что он может перенести саммит на сентябрь и пригласит туда другие страны, включая Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

В понедельник Кремль сообщил, что Трамп позвонил президенту Владимиру Путину и обсудил план проведения отложенного саммита G7 «с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи».

Однако Трюдо категорически отверг такую перспективу.