Токаев подписал законы по вопросам парламентской оппозиции

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Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы по вопросам парламентской оппозиции, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в закон Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях парламента Республики Казахстан» по вопросам парламентской оппозиции», — говорится в сообщении во вторник.

Также Токаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

Данные законопроекты в рамках депутатской инициативы были предложены фракцией ДПК «Ақ жол» в мажилисе парламента РК.

«Данные законопроекты, направленные на создание парламентской оппозиции, важны для парламентской системы и приведут к ее глубоким тектоническим изменениям. Они создадут условия для развития прогрессивного общества и властной системы», — сказал депутат мажилиса парламента РК Азат Перуашев на заседании сената 28 иая.

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Тогда он добавил, что с принятием законов парламентская оппозиция получит право инициировать парламентские слушания, формировать повестку правительственного часа в стенах парламента, выдвигать своих представителей на должности секретарей и председателей комитетов палат парламента.

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