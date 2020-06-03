В РК в 2019 году производство красного мяса выросло на 5,8%, а мяса птицы на 15,8% — МСХ

Новости 97 0
Война Миров. Коронавирусная геополитика Война Миров. Коронавирусная геополитика
8316

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане в 2019 году производство красного мяса выросло на 5,8%, а мяса птицы на 15,8%, заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«В 2019 году производство красного мяса увеличилось на 5,8%, а мяса птицы на 15,8%», –сказал Омаров на отчетной встрече с населением в среду.

По его словам, есть положительная динамика в росте поголовья сельхоз животных: крупного и мелкого рогатого скота на 2,7%, лошадей на 11,5%, свиней на 2,5%, птиц на 1,6%. В отрасли животноводства сохраняется устойчивый рост на уровне 4%.

«Объем валовой продукции животноводства по итогам года вырос до Т2,3 трлн», — сказал Омаров.

Похожие материалы:

  1. Построить 29 и модернизировать 39 молочно-товарных ферм планируют в РК в 2020 году
  2. На Т7,9 млрд даны отсрочки по кредитам казахстанским фермерам – Омаров
  3. Более 18% переехавших в 2019 году из Кыргызстана в качестве ПМЖ выбрали Казахстан
  4. Необходимо ускорить переговоры с КНР на предмет экспорта казахстанского мяса – Омаров
  5. Всего 4,4% — доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана в 2019 году

Новости партнеров

Загрузка...