Дело о смертельном ДТП с полицейскими на блокпосту в Алматы передали в МВД

Талдыкорган. 4 июня. КазТАГ — Дело о смертельном ДТП с полицейскими на блокпосту в Алматы передали в министерство внутренних дел (МВД) РК, сообщил начальник департамента полиции (ДП) Алматинской области Серик Кудебаев.

«По данному ДТП следствие ведет следственный департамент министерства внутренних дел. Лично министром данный вопрос (дело – КазТАГ) взят на контроль, и дело передано в МВД в следственный департамент, которое расследуется на сегодняшний день», — сказал Кудебаев в четверг в ходе отчетной встречи, прямой эфир которой проводился в Instagram.

Напомним, ранее появилась версия, что виновником аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов 25 мая, где погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы, может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

26 мая в ДП Алматы признали, что Азаматов шесть лет проработал в полиции, получил четыре дисциплинарных взыскания и был уволен «за халатное отношение к своим обязанностям». Дело расследуют по факту умышленного убийства – по части 2 статьи 99 УК РК.

Также выяснилось, что Азаматова ранее уже судили по делу о ДТП в бытность его полицейским. В этот же день Динара Абдыканова – вдова погибшего на блокпосту в Алматы полицейского Дастана Абдыканова сообщила о том, что подозреваемый Азат Азаматов является действующим сотрудником правоохранительных органов.

26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами «Айбын» погибших на блокпосту в Алматы полицейских Жараса Жангазиева и Дастана Абдыканова.

27 мая стало известно, что официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек и еще восемь руководителей ДП были наказаны. Часть полицейских были освобождены от занимаемых должностей, другие получили строй выговор и предупреждения о неполном служебном соответствии.