Около Т139 млн готовы заплатить власти Алматы за док.сериал к 30-летию Независимости РК

Алматы. 4 июня. КазТАГ – Около Т139 млн готовы заплатить власти Алматы за документальный сериал к 30-летию Независимости Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – коммунальное государственное учреждение «Управление общественного развития города Алматы»; наименование – услуги по подготовке/производству/ выпуску видеосюжетов, роликов и аналогичных видеозаписей; дополнительная характеристика – услуги по производству и показу (распространения) документального сериала к 30-летию Независимости Казахстана «Алматинские истории. Тридцать лет независимости Казахстана»; плановая сумма – Т138 392 857», — говорится в описании к лоту, опубликованному в четверг на портале государственных закупок.

Обсуждение объявления стартовало 4 июня в 15.30 и продлится до 15.30 11 июня, предварительный прием заявок начнется 11 июня в 16.00 и завершится 26 июня в 16.33.

«Технические условия: 1. Рабочее название АВП (аудио-визуального произведения – КазТАГ): «Алматинские истории: 30 лет Независимости Казахстана». 2. Жанр: Документальный 3. Хронометраж (1 единицы): не менее 26 минут. 4. Количество АВП (единиц): 30 (тридцать) выпусков. 5. Период оказания услуг: со дня заключения договора по 20 декабря 2020 года. 6. Язык вещания: смешанный (русский и казахский)», — сказано в технической спецификации к конкурсу госзакупок.