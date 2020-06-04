«Самрук-Қазына» снизил долю владения «Казатомпромом» до 75%

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Алматы. 4 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «ФНБ «Самрук-Қазына» снизил долю владения АО «НАК «Казатомпром» до приблизительно 75% акций, сообщает национальная атомная компания.

«Объявленное АО «ФНБ «Самрук-Қазына» вторичное размещение позволит снизить свою долю владения до приблизительно 75%, что является позитивным шагом на пути дальнейшего увеличения ликвидности акций «Казатомпрома», — говорится в сообщении на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг.

Сбор заявок институциональных инвесторов на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana International Exchange с последующим локальным размещением в пользу розничных инвесторов на AIX, обеспечили, по мнению компании, возможность для инвесторов участвовать в размещении.

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