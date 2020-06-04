Сенат РК принял поправки, разрешающие судам рассматривать дела без вызова сторон

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Депутаты сената парламента РК приняли в первом чтении проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек».

«Предусматриваемая законопроектом обновленная модель роли суда в гражданском процессе заключается в его праве по собственной инициативе принимать любые предусмотренные законом меры по выяснению обстоятельств дела и проверке обоснованности доводов сторон. Законопроект содержит в себе нормы, направленные на оптимизацию процессуальных действий, которые заключаются в рассмотрении судом несложных вопросов без вызова сторон», — говорится в заключении сената по законопроекту.

При этом отмечается, что дела в порядке упрощенного (письменного) производства будут рассматриваться в электронном формате.

В рамках развития примирительных процедур предусмотрены нормы, согласно которым при обращении в суд в исковом заявлении истцы должны будут указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и приложить документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) таких действий.

Законопроект также предусматривает и другие новшества относительно электронного протокола, дистанционного участия в процессе, использования участниками процесса электронных гаджетов и других технических средств.

«Предлагаемый законопроект затрагивает права, свободы и обязанности лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве, направлен на оптимизацию процессуальных действий, повышение процессуальной экономии и исключение излишних процессуальных действий и издержек, также развивает конституционные принципы судопроизводства», — говорится в заключении.

По мнению сенаторов, ожидаемыми результатами реализации законопроекта будут модернизация судебной системы и совершенствование гражданского процессуального законодательства; сокращение излишних судебных процедур и внедрение передовых электронных сервисов.