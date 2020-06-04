В Казахстане идет вторая волна коронавируса — Биртанов

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ — Мадина Алимханова. В Казахстане идет вторая волна коронавируса, считает министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Многие ученые говорят о возможности второй волны. В ряде регионов волны идут, в Казахстане тоже первая волна у нас была, пик заболеваемости, во второй половине апреля, потом было снижение и где-то в середине мая повторный рост. По сути это вторая волна у нас в Казахстане идет», — сказал Биртанов на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что более серьезный всплеск заболеваемости возможен в октябре.

«Эксперты говорят о возможности очень серьезной второй волны по всему миру, как в Ухане, когда все это началось. И вот этого, конечно, надо опасаться. Предполагают эксперты, что это возможно это будет связано с очередной сезонной эпидемией гриппа и острых вирусных инфекций, которая начинается в октябре. Поэтому мы также не исключаем этого, чтобы помимо традиционных вирусов гриппа, парагриппа, ОРВИ, может быть усиление в этот период распространение в том числе коронавируса», — отметил он.

По словам министра, не исключено, что будет несколько волн коронавируса. При этом он подчеркнул, что полностью все карантинные мероприятия будут сняты только при нулевом приросте количества заболевших, чего пока не наблюдается нигде в мире.