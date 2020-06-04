Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Военные начали второй этап дезинфекционных работ в Нур-Султане, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Военнослужащие подразделений биологической защиты Вооруженных сил начали второй этап дезинфекционных работ в Нур-Султане. В условиях, когда угроза распространения вируса еще сохраняется, важно обеспечить соблюдение карантинных мер и санитарно- противоэпидемиологических мероприятий. В первые сутки задача военнослужащих состоит в том, чтобы обработать городские объекты, где наблюдается массовое скопление людей. Дезинфекторы обработают парк Первого Президента и Ботанический сад столицы», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, для санитарной обработки выделены индивидуальные дегазационные комплекты, дезинфицирующие растворы, задействовано необходимое количество авторазливочных станций АРС-14 и автомобильная техника для перевозки личного состава.

В целом за время режима чрезвычайного положения в 29 городах Казахстана военнослужащие Вооруженных сил провели дезинфекцию более 10,5 тыс. социально-значимых объектов общей площадью свыше 50 млн кв. м, участки дорог протяженностью почти 4 тыс. км.