Более Т4 млрд возвращено в бюджет РК из-за отмены Олимпиады в Токио – минкультуры

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более Т4 млрд было возвращено в республиканский бюджет из-за отмены Олимпиады в Токио, сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

«На сегодняшний день наши спортсмены возобновили свои тренировки, но в связи с тем, что Олимпиаду перенесли на 2021 год, была сэкономлена значительная сумма – Т4,3 млрд – и возвращена в бюджет. Эти средства были оптимизированы и возвращены в республиканский бюджет», — сказала Раимкулова на отчетной онлайн-встрече с населением в пятницу.

Она напомнила, что в связи с пандемией коронавируса во всем мире были изменены расписания крупных спортивных соревнований, а также подготовка спортсменов к крупным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что окончательное решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио планируют принять весной 2021 года, и оно будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции (КВИ) в мире.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.