Алматы. 5 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более 600 предпринимателей не платили аренду три месяца в Алматы, заявил руководитель управления государственных активов Алматы Рустем Алиев.

«В Алматы у нас на текущий момент заключено 733 договора (на приостановку арендных платежей – КазТАГ), из них 621 договор заключен субъектами МСБ. По всем этим договором имеются арендные платежи, которые не начислены, приостановлены», — сказал Алиев на онлайн-брифинге по мерам поддержки отечественных товаропроизводителей через госзакупки в пятницу.

По его словам, управление госактивов акимата на три месяца не отсрочило, а освободило от арендных платежей МСБ.

«В сумме 170 млн — как это отразилось в бюджете. Таким образом 621 арендатору арендная плата не начислялась», — резюмировал Алиев.