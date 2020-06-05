Госзакупки акимата Алматы в 2020 году превысят Т420 млрд — эксперт

Алматы. 5 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы государственные закупки акимата и подведомственных организаций в 2020 году превысят Т420 млрд, заявил директор палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков.

«На текущий год акиматом Алматы и подведомственными организациями объем госзакупок превышает Т420 млрд», — сказал Абильшаиков на онлайн-брифинге по мерам поддержки отечественных товаропроизводителей через госзакупки в пятницу.

По его словам, этот объем больше прошлого года на 23%.

«Это позволяет нам определить новые ниши, дать дополнительные объемы нашим предпринимателем», — добавил Абильшаиков.

Именно поэтому, по его данным, вопрос по поддержке отечественных товаропроизводителей через госзакупки на сегодня «весьма остро стоит».