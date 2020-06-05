Алматы. 5 июня. КазТАГ — Остров Фиджи объявил себя зоной, свободной от коронавируса, сообщает агентство France Press.

«Фиджи объявил о выздоровлении последнего зараженного коронавирусом и отсутствии новых случаев заражения с пятницы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что паника среди 930 тыс. жителей Фиджи началась, когда в середине марта был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19, но строгие меры изоляции и жесткий контроль на границе помогли сдержать распространение инфекции, на пике которого было зафиксировано 18 подтвержденных случаев.

Как сообщается, несмотря на увеличение количества проводимых тестов, последний случай заражения был зафиксирован 45 дней назад, а смертельных случаев не было зафиксировано вовсе.

«Первоначально тихоокеанские острова считались одними из самых уязвимых к вирусу в мире из-за нехватки ресурсов в системе здравоохранения и высокого уровня заболеваемости диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Существовали также опасения, что географическая изоляция может превратить острова в инкубаторы инфекций», — отмечается в публикации.

Тем не менее, благодаря оперативному закрытию границ, на многих островах Тихого океана, таких как Палау, Тонга, Соломоновы Острова, Самоа, Маршалловы Острова, Вануату, Острова Кука и Микронезия не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Тем не менее, чиновники настаивают на сохранении ограничительных карантинных мер на Фиджи, чтобы избежать второй волны коронавируса.