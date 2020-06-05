Группу атырауских спортсменов подозревают в связях с международной преступностью

Атырау. 5 июня. КазТАГ – Группу спортсменов из Атырауской области подозревают в связях с международной преступностью, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«3 июня департаментом КНБ по Атырауской области в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность группы лиц, состоящей из представителей спортивной среды и предположительно деструктивных религиозных течений. Участники преступной группы причастны к вымогательству денежных средств с предпринимателей региона, «выбиванию» долгов и причинению телесных повреждений. В результате задержано пятеро активных участников группировки, отдельные из которых придерживаются так называемой «воровской» идеологии и поддерживают контакты с пособниками транснациональных преступных сообществ», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По информации КНБ, в ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты три единицы различных видов оружия и боеприпасы к ним.

«Трое задержанных лиц водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются», — добавили в комитете нацбезопасности.