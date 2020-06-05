Нацкомпаниям в РК временно запретили покупать произведенные за рубежом автомобили

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальным компаниям в Казахстане временно запретили покупать произведенные за рубежом автомобили, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«В целях сокращения административных расходов субъектов квазигосударственного сектора, правительство РК постановляет установить субъектам квазигосударственного сектора запрет сроком на три года на приобретение: легковых автотранспортных средств выше базовой комплектации, с объемом двигателя более 2 тыс. куб. см, а также происходящих не из государств-членов ЕАЭС, специальных и оперативно-служебных автотранспортных средств (на базе легковых), происходящих не из государств-членов ЕАЭС, офисной мебели», — говорится в постановлении правительства.

Однако запрет на покупку мощных иномарок и мебели не распространяется на случаи обеспечения деятельности президента РК, первого президента – Елбасы, премьер-министра, председателей палат парламента и обслуживания официальных мероприятий с их участием и делегаций, создания диппредставительств и консульств РК.