Контактировавших с больными коронавирусом на митинге госпитализируют с семьями – Бекшин

Алматы. 5 июня. КазТАГ – Контактировавших с больными коронавирусом на митинге госпитализируют с семьями, заявил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«В случае заражения, участники подобных массовых собраний будут изолированы. Те, кто заражен — в инфекционные больницы. Все контактные — как из мест массового скопления людей, так из домашних очагов — будут помещены в провизорные и карантинные госпитали», — заявил Бекшин.

Отмечается, что статистика заражений показывает, что масштаб пандемии не уменьшается. На этом фоне главный санитарный врач города обращатил внимание на недопустимость призывов к массовым мероприятиям и митингам, которые в последнее время распространяются в социальных сетях.

«В условиях продолжающейся эпидемии в городе, подвергать опасности жизнь и здоровье людей крайне безответственно. Как показывает мировой опыт, именно скученность и близкий контакт приводят к массовому перезаражению граждан. Так произошло во многих городах и странах. За этим последует занос инфекции в ваши домашние очаги, в круг семьи, подвергая опасности, в первую очередь, детей и пожилых. Рекомендую всем гражданам, — особенно наиболее уязвимым пожилым гражданам и людям, имеющим хронические заболевания, — избегать все места массового скопления людей», — резюмировал Бекшин.